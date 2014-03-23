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مصدر قضائى: "المركزى للمحاسبات" قدم للنيابة مخالفات بأجهزة الدولة

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مصدر قضائى: "المركزى للمحاسبات" قدم للنيابة مخالفات بأجهزة الدولة مصدر قضائى: "المركزى للمحاسبات" قدم للنيابة مخالفات بأجهزة الدولة

كشف مصدر قضائى، أن النيابة العامة تلقت خلال الفترة الماضية عددا من البلاغات، قدمها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بشأن تقارير المخالفات المالية، التى تم رصدها داخل الجهاز الإدارى للدولة، وبعض الوزارات، والهيئات الحكومية، وذلك للتحقيق فى الوقائع التى تضمنتها التقارير.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" أن الجهاز المركزى للمحاسبات، سلم النيابة العامة نسخا، من تقارير المخالفات، على أن تقوم النيابات المختصة بفحص ودراسة محتويات التقارير للوقوف على طبيعة المخالفات المالية، وكان على رأس المؤسسات الحكومية التى تحدثت التقارير عن مخالفات داخلها وزارة الإسكان.

وأكد أن النيابة العامة تتعامل مع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، كبلاغات مقدمة، تقوم بفحصها وعرضها على الجهات المختصة، على أن يتم الوقوف على لوائح المؤسسات التى رصد الجهاز مخالفات بداخلها، لبيان مخالفتها من عدمه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إثبات وقوع مخالفات مالية بالفعل من عدمه.

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