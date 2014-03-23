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نادى الشهر العقارى:المتدربون على القارئ الإلكترونى لا يستوعبون الجهاز

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نادى الشهر العقارى:المتدربون على القارئ الإلكترونى لا يستوعبون الجهاز نادى الشهر العقارى:المتدربون على القارئ الإلكترونى لا يستوعبون الجهاز

أكد ضيف النجار المتحدث لنادى الشهر العقارى، أن موظفى الشهر العقارى الذين قاموا بالتدريب على الأجهزة الإلكترونية التى سيتم استخدامها فى عملية طباعة نماذج تأييد المرشحين، هم كبار السن ولم يستوعبوا التكنولوجيا وكيفية استخدامها.

وأضاف النجار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد طلبت بيانات رئيس المكتب وأقدم عضوين فنيين، مضيفا أنه كان من المفترض أن تشترط اللجنة إعداد بيانات رئيس المكتب، وعضوين حاصلين على ICDL، وذلك لتفهمهم كيفية تشغيل الجهاز.

وأشار المتحدث لنادى الشهر العقارى، إلى أن معظم الذين تلقوا تدريبات لم يفهموا شيئا حتى الآن، مؤكدا أنه على اللجنة أن تعيد ترتيباتها بشان الأعضاء الذين يتدربون على القارئ الإلكترونى.

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