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بدء مؤتمر "ماعت" بعنوان "نظرة حقوقية للحظة الراهنة فى مصر"

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بدء مؤتمر "ماعت" بعنوان "نظرة حقوقية للحظة الراهنة فى مصر" بدء مؤتمر "ماعت" بعنوان "نظرة حقوقية للحظة الراهنة فى مصر"

بدأ منذ قليل، مؤتمر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تحت عنوان "نظرة حقوقية للحظة الراهنة فى "، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية وأداء المؤسسات الوطنية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان خلال هذه الفترة.

ويشهد المؤتمر إعلانًا ملخصًا لأهم ما تناولته تقارير تحالف منظمات المجتمع المدنى التى تم إرسالها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ويشارك فى المؤتمر كمتحدثين رئيسيين كلا من مختار نوح المحامى بالنقض وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والكاتب الصحفى حازم منير الخبير الحقوقى والعضو السابق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمحامى بالنقض صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب، والكاتبة إيمان إمبابى مساعد رئيس تحرير الأهرام.

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مصر 365

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