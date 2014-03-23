اللون الوردي هو اختيار النجمات في 2014

مع انتهاء موسم السجادة الحمراء لهذا العام، لفتنا حضور اللون الوردي في إطلالات النجمات، ولا يبدو أننا سنرى نهاية هذا الحضور في الفترة القادمة، إذ نتوقع أن يكون هذا اللون أحد أجمل اتجاهات هذا العام.

اختلفت درجات اللون الوردي مع اختلاف الإطلالات، فقد شاهدنا أجمل الإطلالات الوردية في حفل "SAG Awards "، منها: إطلالة Emilia Clarke بفستان براق وإطلالة رائعة، و Cate Blanchett بفستان حمل توقيع دار "Givenchy "، و Julia Roberts التي تألقت بلون فوشي مشرق،وقد كان اختيار Sarah Hyland هو المفضل لدينا بفستان وردي ناعم، وفي حفل الأوسكار 2014 شاهدنا اللون الوردي في إطلالات رائعة كانت أجملها إطلالة الممثلة Jada Pinkett Smith، و Penelope Cruz.

أما بالنسبة للفساتين القصيرة، فقد كان اختيار الممثلة الجميلة Amy Adams هو الأجمل، حيث أضفى إشراقة مميزة على إطلالتها، ومن ناحية أخرى شاهدنا درجات اللون الوردي تزين أجمل إطلالات الكاجوال، منها: إطلالة Kim Kardashian بلوك عصري ولون وردي فاتح، بالإضافة إلى عارضة الأزياء المتميزة Karolina Kurkova التي ارتدت جاكيتاً جميلاً باللون الفوشي في إطلالة مريحة وأنيقة، ولكن الإطلالة الأبرز باللون الوردي في إطلالات الكاجوال كانت للنجمة Jennifer Lopez التي نسقت بنطلون جينز فوشي مع توب مريح باللون نفسه وأكملت اللوك بحذاء لحمي وتسريحة ذيل الحصان لتبدو مثل الباربي الأنيقة.

شاهدي معنا أجمل النجمات اللواتي ارتدين اللون الوردي، وأخبرينا أيهن الأجمل برأيك؟

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