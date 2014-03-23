وزير الداخلية يصل معسكر الأمن بطريق السويس للاحتفال بيوم المجند

وصل منذ قليل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الي معسكر قوات الأمن علي طريق السويس لحضور الاحتفال بيوم المجند الذى أقامته الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، والذى يشهد تكريم المجندين المتميزين فى كافة المهام الموكلة إليهم فى مجال الأنشطة المختلفة بإدارات قوات الأمن.

كما حضر عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية وعلي رأسهم اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن واللواء صلاح أبو عقيل مدير الإدارة العامة لقوات الأمن واللواء محسن ندا مدير الإدارة العامة لشئون المجندين واللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات.

ومن المقرر ان يبدأ الحفل بعرض عسكرى عام وبيانات تدريبية على المهام الأمنية المختلفة للقوات، والتى تظهر مدى الإعداد الجيد والتدريب المستمر للمجندين، حيث يتم إعدادهم للعمل فى جهاز الشرطة وفق إستراتيجية تدريبية لأحدث مناهج التدريب، وذلك باعتبارهم أحد أهم ركائز وزارة الداخلية.