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اجتماع خدام كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف لحل أزمة الشباب والكهنة

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اجتماع خدام كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف لحل أزمة الشباب والكهنة اجتماع خدام كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف لحل أزمة الشباب والكهنة

قال صبرى راغب أحد شمامسة كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف، إن اجتماعا تم بين خدام الكنيسة أمس، لمناقشة أزمة بعض الشباب المعترضين ما وصفوه بالمعاملة السيئة من الكهنة لهم وإعلانهم التظاهر ضدهم، مؤكدا أن الاجتماع أكد على أن أهل المنطقة يحترمون ويوقرون كهنة الكنيسة، كما يتمتعون بحب من الجميع.

وأضاف راغب لـ"اليوم السابع"، أن المجموعة المعترضة على وجود الكهنة لا تتجاوز 15 شابا وأنهم نسبوا اتهامات خاطئة للكهنة بأنهم منتدبين على الكنيسة، لافتا إلى أن الحقيقة أن الكهنة تم تعيينهم منذ فترة البابا شنودة الثالث، مشيرا إلى أن البابا السابق حرم اثنين من شباب الكنيسة بسبب ميولهما البروتستانتية، وأن المعترضين على الكهنة ينتمون لنفس الشباب.

وأوضح راغب، أن الشباب المعترض على وجود الكهنة قد التقوا البابا تواضروس الثانى لعرض مطالبهم المتعلقة بنقل كهنة الكنيسة ورسامة كهنة آخرين من المنطقة، إلا أن البابا لم يستجب لهم.

وكان عدد من شباب الكنيسة قد نظموا مظاهرة الجمعة الماضى للمطالبة بنقل كهنة الكنيسة لاتهامهم بإهانة الشباب والاعتداء عليهم لفظيا فى اجتماعات الكنيسة على حد تعبيرهم، وأعلنوا عن تنظيم سلسلة أخرى من المظاهرة الجمعة المقبلة حتى تحقيق مطالبهم.

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