المحكمة تسمح للتليفزيون المصري بدخول قاعة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان

سمحت هيئة المحكمة في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي للتلفزيون المصرى بدخول قاعة المحاكمة .

ونشبت مشادات بين أعضاء هئية الدفاع وعضو بهيئة بالمحكمة، وجاء ذلك بسبب إشكالية سماع الصوت من داخل القفص الزجاجى .

يذكر أنه تجري اليوم بأكاديمية الشرطة فاعليات القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث الاتحادية” التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان والتي وقعت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف إضافة إلى إصابة العشرات.