أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المحكمة تسمح للتليفزيون المصري بدخول قاعة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان

Google+ Print
المحكمة تسمح للتليفزيون المصري بدخول قاعة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان المحكمة تسمح للتليفزيون المصري بدخول قاعة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان

 

الرئيس السابق محمد مرسي

سمحت هيئة المحكمة في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي للتلفزيون المصرى بدخول قاعة المحاكمة .

ونشبت مشادات بين أعضاء هئية الدفاع وعضو بهيئة بالمحكمة، وجاء ذلك بسبب إشكالية سماع الصوت من داخل القفص الزجاجى .

يذكر أنه تجري اليوم بأكاديمية الشرطة فاعليات القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث الاتحادية” التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان والتي وقعت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف إضافة إلى إصابة العشرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا