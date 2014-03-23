عمة ملك بلجيكا تصل للقاهرة من الأقصر لمغادرة البلاد بعد زيارة يومين

وصلت الأميرة “ماري إزميرالدا” الأخت غير الشقيقة للملك ألبرت الثاني، ملك بلجكيا السابق، وعمة الملك الحالي والوفد المرافق لها من الأقصر إلى مطار القاهرة الدولى استعداداً لمغادرتها إلى بلجيكا ، وتقوم سلطات المطار بانهاء إجراءات سفرها .

كانت الأميرة البلجيكية قد وصلت إلى الأقصر على الطائرة المصرية أول أمس الجمعة لتصوير فيلم عن معابد وحضارة مصر الفرعونية خلال جولتها التي قامت بها في معابد البر الشرقي والغربي , وعدد من المواقع الأثرية بأسوان لتنشيط السياحة المصرية في بلجيكا ضمن اتفاقية بين بلجيكا ومصرللطيران وشركات السياحة.

وقامت الأميرة ماري بزيارة لمقابر بوادي الملوك ، كما توجهت لزيارة مقبرة “نفرتاري” بمنطقة وادي الملكات ، وسط إجراءات أمنية مشددة من شرطة السياحة والآثار بالأقصر.