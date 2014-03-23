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الاحتفال باليوم العالمى للأرصاد الجوية.. أهم الاخبار المتوقعة

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الاحتفال باليوم العالمى للأرصاد الجوية.. أهم الاخبار المتوقعة الاحتفال باليوم العالمى للأرصاد الجوية.. أهم الاخبار المتوقعة

القاهرة.. تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وذلك بعد رفض طلب رد هيئة المحكمة وتغريم عصام العريان 10 آلاف جنيه.

القاهرة.. يحتفل العالم باليوم العالمى للأرصاد الجوية تحت شعار "الطقس والمناخ- إشراك الشباب"، ويهدف الاحتفال هذا العام إلى الاهتمام أكثر بفهم الطقس والمناخ والتنبؤ بهما.

الكويت.. يعقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعهم التحضيرى للقمة العربية الخامسة والعشرين التى تنطلق أعمالها بعد غد الثلاثاء، ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال القمة فى صورته النهائية، وما يتضمنه من ملفات سياسية واقتصادية تتصدرها القضية الفلسطينية، وتطورات الصراع العربى الإسرائيلى، والأزمة السورية، وملف تطوير منظومة العمل العربى المشترك والملفين الاقتصادى والاجتماعى.

بغداد.. تحتجب الصحف المحلية فى العراق عن الصدور احتجاجا على مقتل الإعلامى والأستاذ الجامعى محمد بديوى الشمرى على يد نقطة تفتيش أمنية تابعة إلى فوج حماية رئاسة الجمهورية بالعراق.

الجزائر.. تنطلق رسميا فى الجزائر حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 17 أبريل المقبل فى ظل غياب المرشح عبد العزيز بوتفليقة على الأرض، حيث سيتابعها مثل غيره من الجزائريين على شاشات التليفزيون، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الانتخابات الجزائرية.

الكويت.. يبدأ مؤتمر الأمن الرياضى العالمى الأول للشرطة الذى تنظمه وزارة الداخلية الكويتية لمدة يومين بمشاركة وفود من 50 دولة ومنظمة دولية وإشراف الاتحاد الدولى الرياضى للشرطة، وسيتناول المؤتمر قضية الأمن فى البطولات والملاعب وسبل التصدى لظاهرة العنف والشغب.

مدريد.. يلتقى فريقا ريال مدريد وبرشلونة فى إطار الأسبوع 29 من الدورى الإسبانى لكرة القدم، وذلك على ملعب سنتياجو برنابيو فى العاصمة مدريد.

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