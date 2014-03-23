«الداخلية» تشارك في آيسنار بجناح مساحته 1000 متر مربع

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني؛ نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق في الأول من أبريل المقبل،فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني، ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2014)، الذي تنظمه وزارة الداخلية، بالتعاون مع شركة ريد للمعارض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتشارك وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة بجناح كبير على مساحة (1000) متر مربع في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2014"، الذي تستضيفه الدولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل، ويضم جناح الوزارة 36 إدارة من جميع القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة.

وأكد اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، أن ا اث ا، اي او ، يأتي اً اً، ح أث ات وات ا بالأمن ا، و اا ا، و اا وا ارئ، مشيراً إلى أن اض يضم 7 ت ر لى 400 ر 40 دو، و ا أن 150 ر اد ا وا ا ن أكثر من 20 دولة، اورة اد اض ا ام ر 60 اً ااء ا او بمجال الأمن وا ا او ت الأ دور الأولى، و ا وا ا بدور الأو، وااو ا ات دور ا.

جناح الداخلية

وقال العقيد محمد عبد الله الزعابي، رئيس لجنة جناح وزارة الداخلية، إن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تأتي بناءً على توجيهات القيادة الشرطية؛ وإيماناً منها بأهمية المشاركة في المعارض الدولية؛ لعرض الأجهزة والمعدات والآليات والتقنيات الحديثة، التي تستخدمها مختلف الأجهزة الأمنية، وانطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على مواكبة المستجدات والتطورات في الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في مجال الأمن والسلامة.

ومن جانبه قال النقيب محمد عبيد العبيدلي؛ نائب رئيس لجنة جناح الوزارة، إن الجناح سيركز على عرض الخدمات، التي تقدمها الوزارة للجمهور، والبرامج والخطط المتطورة والأجهزة والمعدات والآليات الحديثة، التي تستخدمها تلك الأجهزة في مجالات عملها المختلفة.

جرائم المعلومات

وتنظم وزارة الداخلية المعرض والمؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دورته الخامسة تحت شعار "حماية جمهور المستخدمين"، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، يومي 2 و3 أبريل المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بالتزامن مع المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2014".