برلماني يطالب بمنح زوجة الدبلوماسي إجازة من دون راتب لمرافقته

طالب الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم عضو المجلس الوطني الاتحادي بضرورة منح زوجة الدبلوماسي، التي ترافق زوجها في بعثته الدبلوماسية خارج الدولة إجازة بدون راتب.

وقال إنه سيوجه سؤالاً إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها المجلس بعد غد الثلاثاء، حول أسباب إلغاء المادة 60 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، التي تنص على منح الزوجة إجازة بدون راتب، لمرافقة زوجها في بعثته الدبلوماسية خارج الدولة، ولا تحتسب هذه الإجازة ضمن خدمة الموظفة.

ولفت إلى أن دافعه لتوجيه هذا السؤال يكمن في أن زوجات الدبلوماسيين يرين أن إلغاء هذه المادة، سبّب لهن الإحباط واليأس، واعتبرن ذلك مجحفاً ليس في حقهن وحسب، بل في حق الأسرة كلها، لا سيما أن هناك دولاً خليجية تحتسب للزوجة نصف راتبها، في حال مضت سنوات على وجود الزوج في الخـارج.

وأوضح أن إلغاء هذه المادة يتعارض مع المادة 14 من دستور الدولة، التي تنص على أن المساواة والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، كما يتعارض أيضاً مع المادة 15 من الدستور، التي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.

وأشار ابن حم إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه جميع مؤسسات الدولة إلى إيلاء كل الاهتمام والرعاية والدعم للأسرة المواطنة، نرى أن إلغاء هذه المادة جاء مخالفاً للدستور وكافة القوانين والانتقاص من المكتسبات، التي حققتها المرأة والأسرة، التي تؤكدها قيادتنا الرشيدة في كافة المحافل.

حيث إن البديل أمام زوجات الدبلوماسيين هو الاستقالة من عملهن، الأمر الذي يتناقض مع توجهات القيادة الرشيدة، وسياسة الحكومة في توفير فرص العمل لجميع أبناء الوطن، وزيادة معدلات التوطين، حيث تؤدى تلك الاستقالات إلى تفريغ مؤسسات الدولة من القوى العاملة المواطنة.

وأوضح أن بروتوكول العمل الدبلوماسي يتطلب وجود زوجات الدبلوماسيين معهم، للقيام بدور اجتماعي في توطيد العلاقات مع زوجات الدبلوماسيين نظرائهم في البعثات الدبلوماسية الأخرى، أو في الدول نفسها، التي يعملون بها.