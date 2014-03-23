معالجة 15 مشروعاً تعليمياً متعثراً في القصيم

كشفت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم بوجود 80 مشروعًا تحت التنفيذ تبلغ قيمتها 635 مليونًا، تنوعت ما بين المدارس والمجمعات والمقار التعليمية موضحة أن هناك 15 مشروعًا متعثرًا، تبلغ قيمتها 119 مليونًا، كما تم استلام 9 مشاريع ابتدائيًا منذ بداية العام الحالي بقيمة 66 مليون ريال.

وكشفت الإدارة عن سحب 22 مشروعًا بسبب تأخر المقاولين بالتنفيذ، وعدم تجاوبهم مع الإدارة لإنهاء المشاريع واتخاذ الإجراءات الرسمية المعتمدة للسحب المشاريع موضحةً طرح 16 مشروعًا منها للاستكمال بمنافسات عامة، وقع عقدين لمشروعين وجار العمل بهما وهما (ابتدائية القيروان بنين، متوسطة الدحلة بنات).

وأوضحت الإدارة أنه جار استكمال أعمال محاضر فحص العروض والترسية وإصدار بطاقات الارتباط ثم توقيع العقود لعدد 14 مشروعًا من المشاريع المسحوبة والتي سبق طرحها بمنافسات عامة، في حين جار أعمال الحصر وإعداد مقايسات الاستكمال والتجهيز لطرح عدد 6 مشاريع من المشاريع المسحوبة وسيتم طرحها بمنافسات عامة قريبًا.

وكشفت الإدارة أن المشاريع هي مجمع مدرسي حي الريان المنقول من حي الرحاب (بنات) وتم توجيه عدة إنذارات للمقاول وعقد عدة اجتماعات معه وقدم برنامجًا زمنيًا معدل لإنهاء المشروع ومجمع مدرسي بحي الحمراء (بنات) وقد وجهت عدة إنذارات للمقاول وعقد عدة اجتماعات معه وقدم برنامج زمني معدل لإنهاء المشروع ومشروع مجمع مدرسي بالبصر (بنات) وقد تم الرفع للوزارة لاعتماد الأعمال الإضافية الناتجة عن بعض التعديلات والتي سبق اعتمادها من الوزارة وتعهد المقاول بإنهاء المشروع بعد التعميد مباشرة ومجمع ابتدائي ومتوسط وثانوي برياض الخبراء (بنات)، وقد جرى توجيه عدة إنذارات للمقاول وعقد عدة اجتماعات معه وقدم برنامجًا زمنيًا معدلًا لإنهاء المشروع ومجمع مدرسي بحي الروضة (بنات) وقد أوشك المشروع على الانتهاء ومبنى المتوسطة الثالثة بمحافظة البدائع (بنات) وتم توجيه عدة إنذارات للمقاول وعقد عدة اجتماعات معه وقدم برنامج زمني معدل لإنهاء المشروع ومشروع لابتدائية ومتوسطة وثانوية بنات بالقوارة وجرى توجيه عدة إنذارات للمقاول وعقد عدة اجتماعات معه وقدم برنامج زمني معدل لإنهاء المشروع خلال ثلاثة أشهر ومشروع المدرسة المتوسطة ال 33 بحي الضاحي (بنات) والذي وجه عدة إنذارات للمقاول وعقد عدة اجتماعات معه وقدم برنامج زمني معدل لإنهاء المشروع والابتدائية ال 23 للبنات بالبصيرية (بنات) وتم توجيه عدة إنذارات للمقاول وعقد عدة اجتماعات معه وقدم برنامجًا زمنيًا معدلًا لإنهاء المشروع خلال ثلاثة أشهر ومشروع متوسطة وثانوية عبدالله بن السائب بالبكيرية للبنين والذي وجه لمقاوله عدة إنذارات وعقد عدة اجتماعات معه وقدم برنامجًا زمنيًا معدلًا لإنهاء المشروع خلال ثلاثة أشهر ومشروع ابتدائية صعينين وبدراء للبنين والذي وجه لمقاوله عدة إنذارات وعقد عدة اجتماعات معه وقدم برنامجًا زمنيًا معدلًا لإنهاء المشروع ومشروع متوسطة مؤتة وثانوية تبوك بالقرين للبنين وتم توجيه عدة إنذارات للمقاول وعقد عدة اجتماعات معه وقدم برنامجًا زمنيًا معدلًا لإنهاء المشروع ومشروع متوسطة مرغان (بنين) والذي تم توجيه عدة إنذارات للمقاول وعقد عدة اجتماعات معه وقدم برنامجًا زمنيًا معدلًا لإنهاء المشروع واستكمال إنشاء ابتدائية جبيرة الطوال (بنين) وتم توجيه عدة إنذارات للمقاول وعقد عدة اجتماعات معه وقدم برنامجًا زمنيًا معدلًا لإنهاء المشروع ومشروع مجمع ابن رجب الحنبلي بحي مشعل (بنين) وقد اوشك مشروعه الانتهاء.