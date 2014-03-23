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مناقشة المشروع الشامل للتنمية لمحافظات وادي الدواسر والسليل والأفلاج

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مناقشة المشروع الشامل للتنمية لمحافظات وادي الدواسر والسليل والأفلاج مناقشة المشروع الشامل للتنمية لمحافظات وادي الدواسر والسليل والأفلاج

    ناقش رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر المهندس محمد ربيعان الرويلي مع كبار المهندسين ورؤساء الأقسام الخدمية بالبلدية الخطة المستقبلية للمحافظة في إطار المشروع الشامل للتنمية بمحافظات وادي الدواسر والسليل والأفلاج.

وقد استهل الاجتماع بتقديم عرض شامل من استشاري الشركة المنفذة عن المفهوم العام للمشروع وما تم إنجازه وأهم نتائج المرحلة الثانية منه والمتضمنة دراسة الأوضاع الراهنة وتحليلها تمهيداً لعرض مقدمات المرحلة الثالثة للمشروع والتي ستتناول هى الأخرى استراتيجية التنمية المقترحة للمحافظات الثلاث.

مؤكدين على أهمية المشاركة المجتمعية والحكومية والشعبية في المحافظة، مع ضرورة التنسيق والتعاون بين البلدية والاستشاري في جميع مراحل المشروع بما يضمن الوصول إلى دراسة حقيقية وواقعية تغطي جميع الاحتياجات التنموية للمحافظات

وقدم رئيس قسم المشاريع بالبلدية المهندس علي بن مسفر المالكي خلال مداخلاته عدداً من الاقتراحات التي تصب لصالح المشروع من أهمها إنشاء بلديات فرعية داخل المحافظة وخارجها في الهجر، ومستشفيات مساندة للمستشفى العام، إلى جانب تطوير وتحسين مطار وادي الدواسر لزيادة قدرته الاستيعابية، وتوسيع وجهة الرحلات لتشمل مطارات عدد من المدن الكبرى إضافة إلى الرياض وجدة. داعيا إلى ضرورة الاستفادة من الدراسة في إصدار توجيهات وتوصيات لكل الجهات المختصة لتطبيقها على أرض الواقع. وأكد الرويلي في ختام الاجتماع أهمية أخذ آراء ومقترحات إدارات جميع القطاعات الحكومية في المحافظة فيما يتعلق بالتنمية والمشاريع المطلوبة.

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