جوازات القصيم تعتمد «المواعيد المسبقة»

تبدأ جوازات منطقة القصيم يوم الاثنين المقبل العمل بالمواعيد المسبقة والمسجلة بحجز المواعيد الآليه لإصدار أو تجديد جواز السفر للسعوديين.

ودعا مدير جوازات القصيم المكلف العميد محمد الشهري المواطنين الراغبين في إصدار جوازات سفر أو تجديدها بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجوازات وأهمية التسجيل بخدمة ابشر لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة موضحاً ان الإجراء يأتي انطلاقا من التوجيهات التي تؤكد على أهمية سرعة العمل على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد الناطق الإعلامي لجوازات منطقة القصيم الرائد حماد المطيري أهمية حصول الراغبين بإصدار او تجديد جواز سفر على مواعيد مسبقة تسهيلاً لخدمتهم واختصاراً لوقتهم اثناء مراجعتهم للجوازات موضحاً انه يمكن لطالب الخدمة تسجيل الموعد بالدخول على خدمة أبشر أو عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية ثم نظام المواعيد للمديرية العامة للجوازات وطلب الموعد آلياً وطباعته ومراجعة شعبة سفر السعوديين بجوازات القصيم لإصدار او تجديد جواز السفر وفقاً لموعده موضحاً أن الخدمة المدرجة من قبل المديرية العامة للجوازات تهدف لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتنظيم العمل باستقبال المراجعين الراغبين بتجديد او اصدار جوازاتهم.