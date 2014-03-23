أمانة الطائف تستعد لتنفيذ الموقع العام لتطوير المنطقة التاريخية

دعت أمانة الطائف المقاولين المتخصصين الراغبين في تنفيذ أعمال الموقع العام من مشروع تطوير المنطقة التاريخية بوسط الطائف مراجعة الأمانة وتقديم العطاءات والعروض لهذا المشروع الذي يدعم النشاط التجاري والسياحي للموقع، علماً بأن شراء كراسات الشروط يتم عبر موقع الأمانة الالكتروني.

وأكدت الأمانة أن مشروع تطوير المنطقة التاريخية بوسط الطائف يعد أحد أهم المشروعات الداعمة للنشاط التجاري والسياحي بمدينة الورد، وتقوم حالياً على إنجاز مشروع نفق شبكات الخدمات في المنطقة التاريخية بوسط المدينة ضمن جهود تدعيم البنية التحتية حيث ستستوعب هذه الانفاق خطوط وشبكات الخدمات قبل بدء الأعمال التطويرية الهادفة إلى إعادة رونق وسط المدينة، وتطوير الوسط التاريخي مع المحافظة على النشاطات الحالية للسوق، وما تحويه من تراث عمراني وثقافي واجتماعي، وتطوير السوق كوجهة اقتصادية وسياحية جاذبة للأهالي والزوار بصورة تلائم أهميته كموقع له خاصية الاستدامة، مع عدم إغفال إبراز الهوية العمرانية المميزة للأسواق القديمة.

ووجه أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج بسرعة إنجاز العمل ومنع أي تأثير على الحركة التجارية النشطة بالمنطقة، سعياً إلى إنجاز البنية التطويرية العلوية في القريب العاجل والتي تهتم بإنعاش الحركة التجارية للسوق وتحسين بيئتها، ومعالجة التلوث البصري والبيئي، وتحسين الممرات، والربط الفراغي والحركي للسوق مع المنطقة المحيطة، ودعم الجانب السياحي والترفيهي في الجزء الشعبي، بما يعود بالفائدة على المستثمرين والزوار.

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير المنطقة التاريخية بوسط الطائف هو أحد ثمار الشراكة والتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار، وقد عقدت الأمانة اجتماعات تنسيقية عديدة مع مسؤولي الجهات الخدمية وذات العلاقة ومنها إدارة المرور، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة الاتصالات السعودية، والهيئة العامة للسياحة والآثار لضمان التنفيذ الامثل لمشروع نفق الخدمات الذي أقر من قبل مجلس منطقة مكة المكرمة.