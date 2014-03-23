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أمن الطرق بالمدينة يستعد لإجازة الربيع بفتح مسارات جديدة

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أمن الطرق بالمدينة يستعد لإجازة الربيع بفتح مسارات جديدة أمن الطرق بالمدينة يستعد لإجازة الربيع بفتح مسارات جديدة

    رأس العميد خالد بن صالح الغامدي قائد قوة أمن الطرق بالمدينة اجتماعا ضم قادة الطرق ومدراء الشعب لمتابعة آخر الاستعدادات لإجازة منتصف العام الدراسي والتي تشهد فيها طرق المنطقة كثافة مرورية عالية تتطلب تكثيف التواجد الأمني والتنظيم المروري لتوفير الأمن والسلامة لزوار مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وتضمن الاجتماع استعراض عدد من المواضيع الخاصة بأعمال القوة، وفي نهاية الاجتماع تم تسليم شهادة التكريم المقدمة لعدد من الضباط من قبل مدير الأمن العام لقاء جهودهم المميزة في أعمالهم.

وبعد الاجتماع ذكر العميد الغامدي ل"الرياض" أن قوة أمن الطرق تحظى بدعم واهتمام سمو أمير المنطقة من خلال لقاءاته وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لمرتادي الطرق المؤدية للمدينة سواء من المواطنين أو من ضيوف الرحمن وزوار المدينة، وأشار إلى أن النية تتجه لفتح مسارات جديدة لدوريات أمن الطرق لكل من طريق ينبع- أملج، وطريق المدينة شجوى المؤدي إلى محافظة العلا، منوهاً بتعاون وتفهم المواطنين لمهمة إخوانهم رجال أمن الطرق وما يبدونه من ملاحظات تهدف لسلامة الجميع.

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