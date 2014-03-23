الشؤون الإسلامية ترصد برنامج خادم الحرمين لترميم المساجد والجوامع بالكلمة والصورة

رصدت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مسيرة برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع خلال العام الماضي 1434ه، من خلال ما تم بثه ونشره من أخبار وتقارير إخبارية عن البرنامج في مختلف وسائل الإعلام المقروءه، والمواقع الإعلامية الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت ". وتصدرت صفحات الرصد نص الأمر الملكي الذي صدر في 13 / 4 / 1432 ه والقاضي بتخصيص 000ر000ر500 ريال لترميم المساجد والجوامع في أنحاء المملكة كافة، ثم مقدمة كتبها سعادة وكيل الوزارة المساعد المشرف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة رئيس اللجنة الإعلامية للبرنامج سلمان بن محمد العُمري أبان فيها، أن الإدارة حرصت بالتعاون مع وكالة الوزارة للشؤون الإدارية والفنية، على توثيق الأعمال والجهود التي بذلت لإنفاذ البرنامج ، وجمع كل ما تم نشره وإعلانه عن ذلك، في ملف جامع، يحوي كل ذلك، فكان هذا الرصد الذي نضعه بين يدي الباحثين، والمهتمين بالشأن الوطني عامة، وبشأن المساجد خاصة. وحملت صفحات الرصد التي بلغ عددها 446 من الحجم الكبير تقسيمات متعددة تصدرها ما بثته وكالة الأنباء السعودية من أخبار وتقارير عن البرنامج على مدار عام، ثم الصحف والمجلات الورقية، تلا ذلك الصحف الإلكترونية، وغيرها من المواقع الإخبارية. ويأتي الإصدار الجديد من جانب الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة ليتواصل مع السياسة التي وضعتها الإدارة منذ إنشاء الوزارة في عام 1414ه، وذلك في إطار التزامها برسالتها الإعلامية الدعوية من خلال سلسلة الإصدارات التي تجاوزت 300 إصدار على مدار السنوات الماضية ما بين كتاب، وكتيب، ومجلة، ونحو ذلك من الإصدارات الإعلامية المقروءه، إلى جانب إصدارات أخرى مرئية، ومسموعة، وأقراص مدمجة وغيرها.