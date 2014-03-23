مجمع الملك فهد يوزع 128.6 ألف نسخة من المصحف الشريف

وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ربيع الأول الماضي 1435ه (686ر182) نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والأجزاء، والتسجيلات، والترجمات، والكتب الإسلامية، على العديد من الجهات الحكومية والأهلية، والخيرية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع للشهر الماضي أنه تم توزيع (744ر159) نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و(056ر3) نسخة من أجزاء القرآن الكريم، و(626) نسخة من التسجيلات الصوتية لقراءات وتلاوات بعض المقرئين، و(294ر10) نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و(966ر8) نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405ه، وحتى التاسع والعشرين

من شهر ربيع الأول 1435ه وصل إلى (781ر866ر271) نسخة من مختلف الإصدارات. وأفاد التقرير أن التوزيع شمل قطاعات حكومية وأهلية في داخل المملكة، وكذا مساجد ومؤسسات ومراكز إسلامية ومعارض خارجية، وجمعيات في الخارج إضافة إلى عدد من سفارات المملكة.