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طلاب مهد الذهب يكتشفون آباراً مكشوفة بجوار مدرستهم

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طلاب مهد الذهب يكتشفون آباراً مكشوفة بجوار مدرستهم طلاب مهد الذهب يكتشفون آباراً مكشوفة بجوار مدرستهم

    ‏كشف مجموعة من طلاب محافظة مهد الذهب جنوب المدينة المنورة عدداً من الآبار المكشوفة في قريتهم اثناء تفعيل برنامج مدرسي لهم يختص بالبيئة، واكتشف الطلاب الآبار المكشوف القريبة من منازل القرية ومدرستهم وتشكل خطراً على ابناء القرية حيث رفعت إدارة المدرسة في قرية خرجا شرق مهد الذهب بصورة عاجلة خطابا لإدارة التربية والتعليم بالمحافظة لإعلامهم عن الخطر الذي تشكله تلك الآبار وسرعة مخاطبة الجهات المعنية.

من جهته وجه محافظ مهد الذهب مصلح الجهني بلدية المحافظة واللجنة المشكلة لمتابعة ورصد الآبار المكشوفة لمتابعة الموضوع واتخاذ اللازم حيال ذلك حيث اوضحت المعلومات الأولية ان المحافظة استدعت احد المواطنين ممن يملكون تلك الآبار واخذ تعهد خطي عليه بإزالة خطر تلك الآبار في القرية.

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