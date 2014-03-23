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أول بوستر لفيلم ” الفيل الازرق ” بطولة كريم عبدالعزيز

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أول بوستر لفيلم ” الفيل الازرق ” بطولة كريم عبدالعزيز أول بوستر لفيلم ” الفيل الازرق ” بطولة كريم عبدالعزيز

حازت الصورة الاولى للنجم كريم عبدالعزيز من ” فيلم الفيل الازرق ” على اعجاب المتابعين على موقعه الرسمى وصفحته على موقعى تويتر والفيس بوك وذلك بعد ان قام موقعه الرسمى بنشرها اول امس وجاءت كافه التعليقات عن الصورة حول اقترابها من الرواية بشكل كبير جدًا وانها قريبة الشبه من الشخصيه فى الرواية الماخوذ عنها سيناريو الفيلم الذى كتبه احمد مراد ويخرجه مروان حامد .

وسيقوم ببطولة الفيلم النجم كريم عبدالعزيز وخالد الصاوى ونيللى كريم ولبلبة، ومن المتوقع عرض الفيلم خلال الصيف المقبل وذلك بعد انتهاء مخرجه مروان حامد من عمليات المكساج والمونتاج واعمال الجرافيك الخاصة بالفيلم وهو من انتاج ثلاثى بين شركه الباتروس والشروق ولايت هاوس للانتاج الفنى .

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