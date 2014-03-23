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صيدلة "عين شمس" يطلق"الأسبوع الثقافى" باستضافة الصاوى وعمر طاهر

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صيدلة "عين شمس" يطلق"الأسبوع الثقافى" باستضافة الصاوى وعمر طاهر صيدلة "عين شمس" يطلق"الأسبوع الثقافى" باستضافة الصاوى وعمر طاهر

أعلن اتحاد طلاب كلية الصيدلة بجامعة عين شمس عن إطلاقه لـ"الأسبوع الثقافى" بدء من الأحد الـ23 من مارس الجارى وحتى الخميس الـ27 من نفس الشهر، وذلك بالتعاون مع "ساقية الصاوى" و"بيت الرصيف" و"AIESEC".

ويتضمن فعاليات "الأسبوع الثقافى" العديد من الفعاليات الثقافية تشمل إقامة معرض للكتاب، وافتتاح مكتبة "اقرأ" والتى يقيمها اتحاد الطلاب من أجل تحريك الحياة الثقافية بالكلية حتى يتسنى لكافة الطلاب استعارة واستبدال الكتب على مدار العام الدراسى.

كما يتضمن "الأسبوع الثقافى" يوماً دولياً بعنوان "International Day" يشمل عرضاً للعديد من ثقافات البلدان الأخرى وعاداتها المتباينة، بالإضافة إلى عدة ندوات ثقافية بمشاركة عدد من الأدباء والمفكرين من بينهم الشاعر عبد الرحمن يوسف، والكاتب أسامة الجوادى، والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق، والكاتب عمر طاهر، وعبد المنعم الصاوى.

كما يتخلل "الأسبوع الثقافى" عدد من حملات التوعية بهدف رفع درجة الوعى الطلابى، على أن يختتم فعاليات الأسبوع بمسابقة لاكتشاف المواهب بحضور لجنة التحكيم التى ستضم "عمر. طاهر" و"عبد المنعم الصاوى"، فضلا عن تنظيم يوم ترفيهى للطلاب.
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