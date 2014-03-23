أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس استئناف القاهرة يناشد "منصور" العفو عن عجوز مسجونة لمدة 44 سنة

Google+ Print
رئيس استئناف القاهرة يناشد "منصور" العفو عن عجوز مسجونة لمدة 44 سنة رئيس استئناف القاهرة يناشد "منصور" العفو عن عجوز مسجونة لمدة 44 سنة

ناشد المستشار أشرف البارودى رئيس محكمة استئناف القاهرة، السيد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسى عن عجوز فى أواخر عمرها تقبع خلف الزنازين والمحكوم عليها قضائيا بالبقاء داخل السجن حتى عام 2037، وقضت 11 سنة بالسجن، بسبب دين مقداره خمسون ألف جنيه عجزت السيدة العجوز عن سداده.

وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال اتصال تليفونى ببرنامج "الشارع المصرى"، أن السيدة رتيبة مثلها مثل آلاف الغارمات وهى ليست الوحيدة وليست الأولى والأخيرة التى ستبقى بقية عمرها مسجونة بين أربعة جدران بسبب دين اقترضته أو توقيع على إيصال أمانة أو شيك.

ومن الجدير بالذكر أن المئات من مشاهدى برنامج "الشارع المصرى" الذى تقدمه الإعلامية ضحى الزهيرى على قناة العربية الحدث، على مواقع التواصل الاجتماعى حلقة تفاعلوا مع المطلب، وطالبوا بالوصول للسيدة المسجونة من 11 سنة، ودفع ديونها والإفراج عنها، لكن تظل هناك أزمة متمثلة فى عدم القدرة على الوصول لأصحاب الحق بسبب أنهم أصبحوا فى عداد الشخصيات الوهمية ويصعب التوصل إليهم.

من جهتها، حثت إدارة البرنامج الدولة ومنظمات المجتمع المدنى العمل على نشر الوعى القانونى والدستورى وحث المواطنين والمواطنات على عدم التوقيع على أى شيكات أو ايصالات أمانة، لأنها غالبا ما تكون السبب وراء استكمال حياة الكثيرين خلف السجون.


>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365