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' قيم ومبادىء الأهلي تحول دون وجود أى توتر خلال الانتخابات '

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' قيم ومبادىء الأهلي تحول دون وجود أى توتر خلال الانتخابات ' ' قيم ومبادىء الأهلي تحول دون وجود أى توتر خلال الانتخابات '

أ ش أ - أكد عماد وحيد، المرشح على مقعد العضوية فى انتخابات مجلس إدارة الأهلي، أن قيم ومبادئ القلعة الحمراء وتاريخها يحول دون وجود أى توتر أو خلافات بين جميع المرشحين.

وأشار وحيد إلى صعوبة المرحلة المقبلة التى تشهد تغيرات فى كل مؤسسات الدولة ولابد من التكاتف لتحقيق النجاح.

كشف وحيد فى تصريح للصحفيين اختياره قائمة محمود طاهر للانضمام لها لخوض غمار الانتخابات المقرر لها 28، 29 مارس الجارى يعود لتمتع القائمة بأعضاء قادرين على تحقيق النجاح والتفوق لتخصصهم فى معظم مجالات الحياة.

وأوضح أن القائمة جمعت بين أفرادها رجال إضافة للخبرات الإدارية التى تتوفر فى كل أعضاء القائمة والمعيار الأكبر هو تمتع محمود طاهر بكل مقاومات وقدرات القائد والخبير فى إدارة الأزمات.

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