مدرب الأهلي: ' الأمن عايز مننا إيه '

أعرب محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي عن استيائه من قرارات وزارة الداخلية التي تمنعه من خوض المباريات الإفريقية على ملعبه ووسط جماهيره.

وقال يوسف لـFilGoal.com "لا أعلم ماذا تريد أجهزة الأمن من الأهلي، وأين دور مجلس الإدارة فيما يحدث قبل أي مباراة قارية."

وتابع يوسف "لماذا نواجه أهلي بنغازي في الجونة، خضت مباراة يانج أفريكانز على ملعب المكس في الإسكندرية، وأطالب بمواجهة المنافس الليبي على ملعب الدفاع الجوي أو المكس."

وأضاف يوسف "اللعب على الجونة يصب في مصلحة المنافس، ملعب أرضيته سيئة وأجوائه حارة، وأنا أبحث عن الفوز."

وخسر المارد الأحمر في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد، ويحتاج للفوز بفارق هدفين للتأهل مباشرة إلى دور المجموعات يوم السبت المقبل.