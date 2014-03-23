ميدو: اللعب في القاهرة بدون جمهور أرحم من الجونة

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الزمالك، أن مواجهة نكانا الزامبي ضمن إياب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا في القاهرة بدون جمهور أفضل من اللعب على ملعب الجونة.

وقال ميدو لإذاعة الشباب والرياضة "الجمهور هو سبب الانتصارات وعنصر مهم للفريق، ولكن ملعب الجونة لا يسمح لنا بتنفيذ خططنا وهو ضار جدا بالنسبة لنا، لذلك أفضل اللعب في القاهرة بدون جمهور عن اللعب في الجونة بجمهور."

وتابع ميدو "اللعب على الجونة كاننا خضنا مباراتي الذهاب والإياب خارج ملعبنا، وهو ملعب سيئ ويعد ميزة للفريق الضيف."

وأضاف ميدو "كامل احترامي للجونة ومسؤوليه، وأؤكد أنني لا أهاجم أحد، ولكن اللعب على الجونة يضر الأهلي والزمالك أمام ضيوفهم."

وعاد الفارس الأبيض من زامبيا بالتعادل السلبي مع نكاكا، وبات في حاجة للفوز بأي نتيجة يوم الأحد المقبل لضمان التأهل مباشرة إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.