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مصرع 6 وإصابة 10 فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق ” مصر- إسكندرية ” الزراعى بالبحيرة‎

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مصرع 6 وإصابة 10 فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق ” مصر- إسكندرية ” الزراعى بالبحيرة‎ مصرع 6 وإصابة 10 فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق ” مصر- إسكندرية ” الزراعى بالبحيرة‎

ارشيفية

لقى 6 اشخاص مصرعهم و اصيب 10 اخرين فى حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق ” القاهرة – الاسكندرية ” الزراعى امام مركز ابو حمص بمحافظة البحيرة .

تلقى اللواء محمد طاحون مدير امن البحيرة اخطارا بالحادث من مأمور مركز ابو حمص،  وانتقل على الفور اللواء اشرف عبد القادر مدير ادارة البحث الجنائى و فريق البحث برئاسة العميد محمد خريصة رئيس المباحث و الرائد هيثم رشوان رئيس مباحث ابو حمص .

وكشفت التحريات انه اثناء سير السيارة رقم ” ل س ا 5247 ” نقل قيادة احمد محمد على جنادى 24 سنه على الطريق اتجاه القاهرة انفجر الاطار الخلفى و انقلبت على جانب الطريق و اصطدمت بها السيارة رقم ” ع ى ا 6752 ” نقل قيادة جابر محمد عبد المقصود 63 سنه،  مما أدى إلى عبورها الجزيرة الوسطى و اصطدامها بالسيارة رقم ” 7062 ” رحلات قيادة جهاد عبد المهيمن الوكيل 28 سنه و التى كانت قادمة فى الاتجاه المقابل .

أسفر الحادث عن وفاة كل من أمين الشرطة السيد حمود عبد العزيز 40 سنه و نجلته فرحه 10 سنوات و محمد فوزى على 28 سنه و احمد جابر عبد المقصود 23 سنه مجند و محمد عبد الرحمن عبد العزيز 32 سنه و جثة لشخص مجهول .

كما اسفر الحادث عن اصابة سائقى السيارتين الثانية و الثالثة و 8 من مستقلى السيارتين .

تم نقل الجثث و المصابين الى مستشفى دمنهور التعليمى و ابلاغ النيابة العامة للتحقيق

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