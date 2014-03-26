أبوالفضل لأذاعة عمان نت : السيسى يعلن ترشحه الرسمى الثلاثاء أوالأربعاء القادم

متابعة : فيصل حسن

أشاد الكاتب والسياسى الأستاذ محمد أبوالفضل العضو البارز بحزب نصر بلادى بالتفاصيل التى أعلنها د.عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، حول البرنامج الانتخابى للمشير السيسى، فى السباق الرئاسى القادم ، والذى تضمن العديد من المحاور.

والتطرف أكد أن البرنامج شمل محاور عديدة لم يتم طرحها من قبل ومن الممكن أن تكون سببا فى الأستقرار و النهوض بالبلاد.

وقال فى تصريحاتٍ صحفية لراديو عمان نت ، "برنامج المشير السيسى شمل أفكار لم يتحدث عنها أحد من قبل نأمل أن يتم تنفيذها حتى تقدم مصر وتنتهى من أزماتها".

وأكد أبوالفضل ، يوم عرس القادم لمصر، سيكون يوم إعلان المشير السيسى ترشحه للرئاسة بشكلٍ رسمى، خاصة أن المشير السيسى به صفات القائد الماهر.

وقال الكاتب والسياسى أبوالفضل ، إن الرأى العام يتساءل لماذا تأخر المشير السيسى فى الإعلان عن قرار ترشحه للرئاسة، خاصة مع تضارب المواعيد.

وأضاف خلال حواره لأذاعة عمان نت "إننى أتوقع ألا يمر يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادم دون أن يعلن المشير قراره بالترشح، والأكثر ترجيحًا هو أن يعلن المشير قراره بالترشح يوم الثلاثاء المقبل".

كان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، قد أكد أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء خلال أيام من صياغة رؤية المشير عبد الفتاح السيسى، كمرشح رئاسى والأسس التى يعتمد عليها برنامجه .

وقال "موسى"، فى تصريحات اليوم، إن المرشح المحتمل الذى يتمتع بتأييد شعبى كبير، يتجه إلى أن تقوم رؤيته على محورين أولهما إعادة بناء الدولة على أسس حديثة آخذاً فى الاعتبار التكليفات التى أقرها دستور ٢٠١٤، وألزم بها الدولة، وثانيهما أن يشرك المشير الشعب فى تفاؤله، بالنسبة للمستقبل من حيث التنمية الشاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع وضعه فى الصورة، بكل شفافية بحقائق الوضع الاقتصادى والظروف التى تمر بها البلاد .

شبكةعيونالإخبارية

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