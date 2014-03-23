إطلاق نسخة تجريبية محدثة من برنامج «كلنا شرطة»

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي المرحلة التجريبية للنسخة الذكية المستحدثة على برنامج "كلنا شرطة" الذي يتيح لأفراد الجمهور استخدام الخدمة عبر اللقطات المصورة ومقاطع الفيديو وذلك انسجاما مع مبادرة حكومة دبي الذكية وأمتثالاً لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، ومبادرات دبي الذكية.

أول المبادرين

وقال اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن النجاح الذي رافق برنامج كلنا شرطة ومنذ إطلاقه قبل نحو 12 عاما من الآن بمتابعة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، يتوج اليوم بالتحول للخدمة الذكية والتي تأتي في إطار حرصنا في شرطة دبي أن نكون أول المبادرين في تنفيذ توجهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وتأتي هذه التوجهات بكونها اللبنة الأولى التي نرتكز عليها في تحقيق النجاح بالمستقبل، ولا شك بأن تحديث برنامج "كلنا شرطة" باستغلال التقنيات سينعكس إيجابا على أهداف البرنامج وتفاعل الجمهور معه.

فريق عمل

وأضاف اللواء المزينة إن فريق عمل مشترك ضم الإدارة العامة للخدمات الذكية والإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للمرور والشؤون القانونية، قام بدراسة آلية معينة تمكن أفراد الجمهور من استخدام التطبيق بطريقة أكثر سلاسة ومتداول فيما بينهم عبر التصوير الهاتفي ومقاطع الفيديو على أن تراعي الأسس القانونية وتحقق الغاية المنشودة من البرنامج.

على مدار الساعة

وفي السياق ذاته أوضح العميد عمر الشامسي، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، الجهة المشرفة فنيا على برنامج "كلنا شرطة"، أن الخدمة انطلقت في عام 2001 وتتيح لأفراد الجمهور بإمارة دبي الإبلاغ عن أية مخالفة مرورية ترتكب، ويمكن للفرد الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التسجيل في الموقع قبل التقديم على الخدمة، ومن ثم قيام الفرد المبلغ بتقديم بيانات المشتكى عليه.

وتشمل بيانات عن السيارات المخالفة والاتصال الهاتفي بمركز القيادة والسيطرة على الأرقام المجانية التالية 8004353- 8007777 أو الاتصال على الرقم 901 وذلك على مدار 24 ساعة، أو عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي. mail@dubaipolice.gov.ae

وأضاف العميد الشامسي إن التحديث على الخدمة شمل إيجاد آلية تتيح للجمهور الإبلاغ عن المخالفة المرورية من خلال التقاط صورة وإرسالها إلى موقع الخدمة أو تحميل فيديو بالمخالفة القائمة.

شروط الاستخدام

من جانبه أوضح العقيد خالد ناصر الزروقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية، أن النسخة التجريبية من البرنامج تبشر بنجاح التطبيق دون وجود أية معيقات تحول دون استفادة أفراد الجمهور من تحميل صور المخالفات المرورية أو الفيديوهات التي تكشف عن مخالفات.

ويأتي هذا التطوير على البرنامج ضمن التزام الإدارة العامة للخدمات الذكية بمبادرة دبي الذكية وبجهود مشتركة بين خبراء الإدارة العامة للخدمات الذكية، الجهة المعنية بتطوير المناخات الذكية لخدمات شرطة دبي، وبمشاركة أصحاب الاختصاص من خبراء الإدارة العامة للعمليات والمرور، مشيرا إلى مجموعة من الضوابط لاستخدام الخدمة .

وهي: يمنع تصوير المركبة المخالفة في حال تواجد سائق أو راكب في المركبة، كما يمنع تصوير المركبة المخالفة حال قيادتك لمركبتك، فيما يسمح بالإبلاغ عن المخالفات المرورية في إمارة دبي فقط، كما يسمح بالإبلاغ عن مخالفات مرورية محددة فقط (اطلع على دليل المستخدم) كما أن سوء استخدام هذه الخدمة قد يعرضك للمساءلة القانونية.

توعية مرورية

وأشاد العقيد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، بالتطور النوعي الذي شهدته خدمة "كلنا شرطة" أحد أبرز الخدمات التي تهدف إلى خفض نسب المخالفات المرورية وضبط أمن الطريق بمشاركة أفراد المجتمع، مؤكداً أن آلية التطبيق تكفل تحملهم المسؤولية وعدم الإساءة للمجتمع والمصداقية بالرصد، مما يسهم بنشر الوعي المروري.

يذكر أن مبادرة دبي الذكية تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم وذلك من خلال 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي، وترتكز على 6 قطاعات رئيسية تتمحور حول تحقيق اقتصاد أذكى وأسلوب حياة أذكى ومواصلات أذكى وحكومة أذكى وبيئة أذكى وأجيال أذكياء ضمن 3 محاور رئيسية هي التواصل والتكامل والتعاون.