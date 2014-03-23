76 مليون درهم أرباح جمعية العين التعاونية 2013

أكد عبد الله علي الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية العين التعاونية، أن الجمعية حققت خلال العام 2013، ارباحا قدرها 76.200مليون درهم، بزيادة 13 بالمئة عن العام الماضي، وبفارق 55 مليون درهم، وارتفاع معدل المبيعات إلى 418 مليون درهم، بزيادة 20 بالمئة عن العام الماضي.

وسوف يتم توزيع 10 بالمئة من الأرباح كأسهم بدلاً من النقدي، وتوزيع 40 ألف درهم مشتريات للمساهمي، كما سيتم توزيع مبلع 6 ملايين درهم كزكاة، تمنح لمساهمين وتوزع بمعرفتهم، حيث يبلغ عدد أعضاء الجمعية المساهمين قرابة 4000 مساهم.

جاء ذلك خلال انعاقد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية العين التعاونية، والذي عقد في مبنى مكتبة زايد المركزية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

رعاية واهتمام

وتوجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله، وللفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

نمو الأرباح

وأشار خلال عرض التقرير السنوي للجمعية، إلى أن الجمعية حققت نموا كبيرا في مبيعاتها،وصلت قرابة 65 مليون درهم، بنسبة زيادة 19 بالمئة، مقارنه بالعام الماضي، وكانت أحد أفضل الجمعيات التعاونية في معدل النمو، رغم المنافسة الشديدة، وانعكس ذلك على زيادة الأرباح الصافية بأكثر من 12 مليون درهم، بنسبة 22 بالمئة.

حيث بلغ إجمالها 67،200 مليون درهم، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الإدارة تحويل مبلغ 20 بالمئة من صافي الأرباح إلى الحساب الاحتياطي، حيث يبلغ مثلي رأس المال، حسب النظام الأساسي، وتوزيع الأرباح على المساهمين، من خلال منحهم أسهما بمعدل 10 بالمئة من رأس المال، بدلاً من التوزيعات النقدية.

وتوزيع عائد مشتريات المساهمين بواقع 40 بالمئة وبحد أقصى 40 ألف درهم لكل مساهم، تحويل 6 بالمئة من صافي الأرباح لتحسين شؤون المنطقة والأعمال الخيرية والاجتماعية ودعم الأسعار، وصرف مبلغ الزكاة عن أموال الجمعية بمعدل 11،29 درهما لكل سهم.

وأضاف لقد فتحنا في العام الماضي أربعة أفرع جديدة، ليصبح لدينا 20 فرعا، تغطي جميع أرجاء المدينة وضواحيها، ويتم الآن إنجاز 90 بالمئة من مشروع الجمعية في منطقة السلامات، الذي سيفتتح في مايو القادم، وإنجاز 30 بالمئة من مشروع فرع سويحان، والذي سيفتح في اغسطس القادم، وطرح مناقصة فرع الجمعية في منطقة الشويب، وجار الترخيص لفرع منطقة القوع، وكذلك الترخيص لفرع مزيد.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أنه سيتم إطلاق مبادرة لدعم الأسعار من أجل دعم المخصصات المقررة للدعم الاجتماعي والخيري، وكذلك دعم الأسعار وزيادة حجم المخصص بقيمة 4 ملايين درهم، مقارنة بالعام الماضي 1.900 مليون درهم، وتم اضافة دعم الأسعار المخصص.

بحيث سيتم في نهاية كل شهر وبداية الشهر الذي يليه اختيار مجموعة من السلع سريعة الحركة والأساسية مثل الزيوت والأرز والدواجن والطحين ،حيث يتم بيعها بسعر أقل من سعر التكلفة بنسبة 5%، وتقوم الجمعية بدفع فرق السعر.

وهذه مبادرة تطبق لأول مرة تشمل 6 بالمئة من قيمة الأرباح الصافية، حيث يصل الفرق الذي تغطية الجمعية 250 ألف درهم شهريا، ريثما تنتهي المبادرة، وإذا حققت نتائج إيجابية سوف يتم الاستمرار بها وتطويرها.

كما سيتم الإعلان عن تخفيض أسعار 50 بالمئة من أسعار الخضروات منها 5 أنواع خضروات ،5 أنواع فواكه 5 أنواع من الدواجن، 25 مادة استهلاكية وبمعدل 45 مادة إضافية سيتم رفع المواد إلى 100 مادة خلال الأشهر القادمة.