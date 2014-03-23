دبي تنفق 70 مليار درهم على تطوير شبكة النقل

أكد مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة نجحت خلال الأعوام الماضية في تحديث البنية التحتية وفقاً لأحدث التقنيات والخطط، إذ أنفقت حكومة دبي 70 مليار درهم، لتطوير شبكة طرقاتها، ووفرت 72 مليار درهم خلال الأعوام السبعة الماضية فقط.

وأضاف خلال مشاركته في منتدى جدة الاقتصادي الذي اختتم فعالياته أول من امس أن فوز إمارة دبي بتنظيم معرض «إكسبو 2020» سيدر الكثير من العوائد خلال فترة إقامته وبعدها لفترة طويلة مقبلة، إذ سيساهم في توفير أكثر من 600 ألف وظيفة.

واكد أن المعرض دبي سيدخل في حقبة جديدة في صناعة تنظيم المعارض، ذلك أن الحدث ضخم جداً ويتطلب تسهيلات لوجستية ضخمة للمشاركين في المعرض ولعشرات الملايين من الزوار، وهو ما يساهم في تكوين خبرة في هذه الصناعة، ومن المؤكد أن دبي ستستغلها لاحقاً في مناسبات أخرى مشابهة.

تكريم

من جانب اخر، كرم مطر الطاير، الهيئات والدوائر والشركات الفائزة في الدورة الخامسة لجائزة السلامة للهيئة لعام 2013، التي تُمنح سنويا لأفضل شريك استراتيجي لهيئة الطرق والمواصلات لتحقيق استراتيجية الهيئة في مجال السلامة، وتمنح أيضا لأفضل الاستشاريين والمقاولين والعمال، الذين يتبعون أفضل الممارسات من أجل تحقيق السلامة المهنية في مختلف المشاريع.

والمواقع الإنشائية الخاصة بهيئة الطرق والمواصلات، كما تمنح الجائزة لأفضل قطاع أو مؤسسة وأفضل فريق للصحة والسلامة والبيئة من فرق قطاعات ومؤسسات الهيئة، إلى جانب الفئة الجديدة وهي فئة أفضل قطاع أو مؤسسة، وأفضل فريق وأفضل متعامل يدعم مشروع الاقتصاد الاخضر.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الوصل في الهيئة، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون العمليات، ومحمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، والمهندس عبدالله رفيع مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الهندسة والتخطيط، وعدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة، وممثلي شركات المقاولات والاستشاريين.

وقام مطر الطاير بتكريم المؤسسات والشركات الفائزة في فئات جوائز السلامة لعام 2013، حيث فازت كل من القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، بجائزة أفضل شريك استراتيجي لهيئة الطرق والمواصلات في مجال السلامة، وفازت شركة (بارسونز العالمية المحدودة ـ فرع دبي) بجائزة السلامة لأفضل استشاري، وحلت شركة سيسترا في المركز الثاني، وفازت شركة سيركو المحدودة بجائزة السلامة لأفضل مقاول في فئة الشركات الكبرى.

وحصلت شركة بالحصا سيكس كونستراكت على المركز الثاني، وفي فئة أفضل مقاول للشركات المتوسطة التي يقل عدد العاملين فيها عن 500 موظف، فاز مركز كارس لفحص المركبات بالمركز الأول، وحصلت شركة إمداد على المركز الثاني.

وفي فئة أفضل عامل في مجال السلامة، وفاز لاسمايا سامبانغي من شركة الإمارات لمقاولات الطرق بالمركز الأول، وحصل شيفاجي راكشي من الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة على المركز الثاني.

وكرم الطاير الفائزين من القطاعات والمؤسسات وفرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات بجائزة أفضل مشروع داعم للاقتصاد الأخضر التي تعد أحدث فئات الجائزة، وفاز قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالمركز الأول وذلك عن مشروع الباص الأخضر.

وحصلت مؤسسة الترخيص على جائزة المركز الثاني عن مشروع الخدمات الإلكترونية التي ساهمت بشكل كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية لخدمات الترخيص، أما على مستوى أفضل فريق داعم لمشروع الاقتصاد الأخضر، فحصل فريق العبرة الخضراء على المركز الأول .

وذلك عن مشروع العبرة الكهربائية ذات الانبعاث الكربوني المنخفض، وحصل فريق نظام إدارة الطاقة على جائزة المركز الثاني، وذلك عن مشروع حصول هيئة الطرق المواصلات على شهادة الأيزو 50001، حيث تعتبر الهيئة أول جهة حكومية تنال هذه الشهادة، وذهبت جائزة أفضل متعامل أو مورد لمشروع داعم للاقتصاد الأخضر لمؤسسة مواصلات الإمارات.

وكرم الطاير الفائزين في فئة أفضل فريق للصحة والسلامة والبيئة في الهيئة، وفاز فريق مؤسسة المرور والطرق بالمركز الأول، وحل فريق مؤسسة القطارات ثانياً، كما كرم رئيس وأعضاء فريق جائزة السلامة لهيئة الطرق والمواصلات.

وعي

من جانبه قال عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية إن الجائزة التي انطلقت في عام 2009، بهدف رفع مستوى الوعي للجمهور ومؤسسات المجتمع على أهمية السلامة، وتعزيز دور الشركاء في دعم مشاريع وأنشطة الهيئة، ووضع مفهوم وممارسات السلامة المهنية على رأس أولويات المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص.

السلامة والأمان

أكد مطر الطاير أن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية في مشاريع الهيئة يعد أحد القيم الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها أو التفريط فيها تحت أي ظرف من الظروف، كما أكد أن جميع المشاريع التي تنفذها الهيئة يتم تصميمها وتنفيذها وفقاً لأعلى مستويات السلامة والأمان، وتخضع خلال كافة مراحل التنفيذ لتقييم شامل للتحقق من توافق العمليات الإنشائية مع المعايير العالمية المتعلقة بالسلامة المهنية في المشاريع. وقال إن جائزة السلامة تعتبر إحدى المبادرات الرائدة لهيئة الطرق والمواصلات، لتكريم الاستشاريين والمقاولين والشركاء الاستراتيجيين،