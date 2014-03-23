أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو .. روني: هدفي أفضل من هدف بيكام التاريخي

Google+ Print
فيديو .. روني: هدفي أفضل من هدف بيكام التاريخي فيديو .. روني: هدفي أفضل من هدف بيكام التاريخي

يرى واين روني نجم مانشستر يونايتد أن هدفه الرائع من منتصف الملعب في مرمى وست هام يوم السبت أفضل من الهدف التاريخي الذي سجله ديفيد بيكام من قبل.

وسجل روني هدفا خرافيا من منتصف ملعب مضيفه وست هام في لقاء الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال روني في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء "بالطبع هدفي أفضل من هدف بيكام الرائع".

ووصلت كرة عالية لروني، ارتطمت في الأرض مرة واحدة ثم سدد روني كرباج رائع من منتصف الملعب سكن شباك وست هام، وسط حيرة من حارس وست هام الذي سقط أرضا بعد فشله في اتباع الكرة.

هدف لبيكام من منتصف الملعب

شاهد هدف روني ورد فعل بيكام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة»

فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة»

فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي»

فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي»

فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب