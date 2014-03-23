فيديو .. روني: هدفي أفضل من هدف بيكام التاريخي

يرى واين روني نجم مانشستر يونايتد أن هدفه الرائع من منتصف الملعب في مرمى وست هام يوم السبت أفضل من الهدف التاريخي الذي سجله ديفيد بيكام من قبل.

وسجل روني هدفا خرافيا من منتصف ملعب مضيفه وست هام في لقاء الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال روني في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء "بالطبع هدفي أفضل من هدف بيكام الرائع".

ووصلت كرة عالية لروني، ارتطمت في الأرض مرة واحدة ثم سدد روني كرباج رائع من منتصف الملعب سكن شباك وست هام، وسط حيرة من حارس وست هام الذي سقط أرضا بعد فشله في اتباع الكرة.

هدف لبيكام من منتصف الملعب

شاهد هدف روني ورد فعل بيكام