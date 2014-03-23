كلاسيكو الحسم – بيل VS نيمار في أول موسم للثنائي بالليجا

"ماذا قدم البرازيلي نيمار مع برشلونة والويلزي جاريث بيل مع ريال مدريد في الموسم الأول للثنائي بالليجا؟"

سؤال يجيب عليه FilGoal.com قبل كلاسيكو الحسم بين العملاق الكتالوني والنادي الملكي يوم الأحد على ملعب سنتياجو برنابيو في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

عدد المباريات – خاض جاريث بيل 20 مباراة مع ريال مدريد، مقابل 20 مباراة أيضا لنيمار أيضا مع برشلونة.

دقائق اللعب – يتفوق بيل على نيمار، حيث لعب جناح توتنام هوتسبير السابق مع الملكي 1510 دقيقة، مقابل 1432 لنيمار مع حامل اللقب.

الأهداف – رغم أسلوب لعبه الهجومي مقارنة ببيل، أحرز نيمار سبعة أهداف مع برشلونة في الليجا، متأخرا بفارق ثلاثة أهداف عن بيل.

صناعة الأهداف – بفارق هدف يتفوق بيل الذي صنع تسعة أهداف لزملائه عن نيمار.

التصويبات الصحيحة على المرمى – نيمار أكثر نشاطا على المرمى من بيل بواقع 24 تسديدة مقابل 21.

التمرير السليم – أسلوب لعب العملاق الكتالوني يجعل من لاعبيه الأكثر مهارة في التمريرات، وهو الذي انعكس على تفوق نيمار على بيل بـ680 تمريرة مقابل 419.

التسللات – يبدو أن نيمار يعشق السقوط في مصيدة التسلل، حيث تم احتسابه متسللا في 16 مناسبة مقبل ست مناسبات فقط على بيل.

المخالفات – ميل نيمار للمراوغة يجعله أكثر عرضة للضرب من المنافسين، حيث حصل اللاعب على 63 مخالفة من منافسيه مقابل 12 فقط لصالح بيل.

البطاقات الملونة – الأرقام تثبت أن لعب بيل أنظف من نيمار، فصاحب الـ25 عاما حصل على بطاقتين صفراوتين فقط إلى الأن، مقابل خمس بطاقات صفراء لنيمار.