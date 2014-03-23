محلب يلتقى الحركات الثورية غدا لبحث التطورات الطلابية فى الجامعات

علم "اليوم السابع" أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، دعا عددًا من الحركات الشبابية والتكتلات الثورية للقائهم مساء غد الأحد، فى اجتماع مغلق، لبحث سبل تمكين الشباب فى المؤسسات وفتح النقاش حول الأوضاع الراهنة بالبلاد والتطورات الطلابية بالجامعات.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن من بين الحركات والقوى التى تم دعوتها للاجتماع هى حركة تمرد وتكتل القوى الثورية ومجموعة من شباب جبهة الإنقاذ.

وأكدت المصادر أن شباب الثورة سيكونون حريصين خلال لقائهم بـ"محلب" على ضرورة السعى لإسقاط قانون التظاهر وفتح ملف الإفراج عن الشباب والطلبة المحتجزين والمحسوبين على ثورة 25 يناير، إضافة إلى التشديد على تطوير الجانب الاقتصادى وتشجيع الاستثمار.

وكشف أحمد حرب عضو تنسيقية 30 يونيو أن اللقاء يأتى من أجل بحث رأى الشباب فى الأمور المستقبلية والمرحلة المقبلة وعلى رأسها الانتخابات.

وأضاف حرب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن من أبرز الحضور غدا علاء عصام عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، وطارق الخولى عضو تكتل القوى الثورية، وتامر القاضى عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، وعصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وشهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، وإيمان المهدى المتحدثة باسم حركة تمرد، وعدد آخر من الشباب.

من جانبه، قال شهاب وجيه عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، إن شباب جبهة الإنقاذ وشباب القوى الثورية يلتقون، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء غدا، لمناقشة عدد من القضايا السياسية، ومن بينها حل مشاكل الشباب ورؤية الحكومة لحل مشكلة البطالة، موضحا أن الشباب فى حاجة ليستمعوا لرؤية الحكومة فى الفترة القادمة.

وأكد وجيه فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن ذلك اللقاء ودى ومغلق وليس لقاءً رسميًا، جاء بناءً على رغبة الشباب ورئس الوزراء للنقاش حول أهم القضايا السياسية التى تشغل المواطن.