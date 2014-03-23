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أندريه زكى: الهيئة الإنجيلية ستنشئ مصنعًا لصنع الأجهزة التعويضية

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كشف الدكتور القس أندريه زكى، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ونائب رئيس الطائفة الإنجيلية، عن استعداد الهيئة لإنشاء مصنع لصنع الأجهزة التعويضية فى على أحدث مستوى.

وأكد زكى خلال، جولة قيادات الهيئة لتفقد المشاريع بمحافظة المنيا بحضور عدد من الوزراء السابقين والمفكرين منهم أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق والدكتورة أمنه نصير أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اليوم السبت، أن الهيئة أنشأت عدة مشروعات لذوى الاحتياجات الخاصة والشباب بمحافظة المنيا خاصة بقرية تلا، منها الوحدات المستقلة وهى عبارة عن عيادات متنقلة فى مجال العيون لعلاج أمراض العيون بمختلف حالاتها وتزويد الوحدات بثلاث سيارات طبية من أحدث السيارات الطبية فى العالم وهى بمثابة مستشفى متنقلة، وتقوم الوحدة المتنقلة بعمل 10 آلاف كشف فى اليوم.

وأضاف زكى: "من أهم المشروعات هى مكتب متنقل للتوظيف حيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى عملية التوظيف تحت رعاية برنامج التنمية الاقتصادية ومساعدة الشباب وتلقى الطلبات وربط الشباب بسوق العمل والتنسيق مع الشركات لتوظيف الشباب، ومن المشروعات التى لاقت نجاحًا أيضًا هو مشروع "إرادة" وهى عمل ورش لصنع الأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة وتم استيراد سيارة متنقلة لتصنيع الأجهزة لذلك، ليتم تدريب ودمج ذوى الإعاقة فى المجتمع، مؤكدًا أن مصر تستحق مستقبل أفضل بعد الثورة.


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