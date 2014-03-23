بالصور.. أكبر قافلة مساعدات إنسانية لفقراء مطروح من جمعية رسالة للأعمال الخيرية‎

نظم فرع جمعية رسالة للأعمال الخيرية بمحافظة مطروح بالتعاون مع فرع الجمعية بمدينة نصر ، قافلة مساعدات إنسانية تحت عنوان ” سفراء الخير ” خلال الفترة من 20 إلي 22 مارس الجاري ، وتعد هذه القافلة هي الأكبر التي تقوم بها مؤسسة خيرية لمساعدة فقراء مطروح من حيث حجم المساعدات ، وعدد المتطوعين بها بمشاركة حوالي 200 متطوع ، قاموا بتوزيع مساعدات غذائية وعينية لـ 500 أسرة فقيرة ، وتجهيز 20 عروس ، كما شارك المتطوعون في أعمال البناء لمسجد بمنطقة فقيرة تنفذه الجمعية.

صرح عبد الرحمن خالد العبيدي ، مدير إدارة المساعدات و الإستكشاف بفرع الجمعية بمطروح ، بأن القافلة قامت بتوزيع 500 شنطة من المواد الغذائية ، بالإضافة إلي 200 بطانية ، و 400 كيلو جرام من لحوم ، و 40 مرتبة ، كما تم أيضا تجهيز 20 عروس بقري و أحياء مدن مرسي مطروح و النجيلة و براني .

> وأضاف ” العبيدي ” بأنه جارِ حالياً الإنتهاء من بناء مسجد بمنطقة أبو غليلة ، غرب مدينة مرسي مطروح ، بحوالي 160 كيلو لخدمة أهالي المنطقة الفقيرة ، بالإضافة إلي بناء 8 مساكن لأسر بمدينتي براني و مرسي مطروح ضمن القافلة .