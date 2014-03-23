عبدالمجيد عبد الله في أوّل ظهور إعلامي بعد غيبة 14 عاماً

بعد غياب عن المسرح الغنائي لمدة خمسة أعوام، وبعد خمسة عشر عاماً على إحيائه آخر حفلة له في دبي، تُعيد شركة روتانا جمع شمل الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله وجمهوره، ضمن حفل ضخم في إمارة دبي.

فالحفل الجماهيري المنتظر سيقام خلال الأسبوع المقبل في الـ27 من مارس/آذار، في صالة الأرينا- مدينة جميره، بتنظيمٍ من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، التي استطاعت أن تقنع أمير الطرب الخليجي بالعودة إلى خشبة المسرح ليقدّم أجمل ما غنّى في ظلّ إقبال منقطع النظير على شراء بطاقات الحفل من كافة الدول العربية، لاسيّما الخليجية منها.

وعن هذه العودة، قال الفنان عبد المجيد عبدالله إنه سعيد بلقاء جمهوره من جديد، وقد طال الانتظار، غير أنه في شوقٍ لملاقاة جميع من سيحضر حفله المقام مع روتانا في دبي. كما وعد بليلة مميّزة، سيقدّم خلالها أجمل ما غنّى خلال أعوام طويلة طبعت مسيرته الغنائية.

من ناحيته، أعرب رئيس شركة روتانا، الأستاذ سالم الهندي، عن تسخيره كافة الطاقات والموارد البشرية للقيام بهذا الحفل الذي انتظره الجمهور العربي لسنوات مع عملاق في الأغنية العربية، كالفنان عبد المجيد عبدالله.

هذا، وتستعدّ شركة روتانا لإقامة مؤتمر صحافيّ يليق بتاريخ الفنان عبد المجيد عبد الله، قبل يوم من الحفل، وسط حضور إعلامي كبير من كافة أرجاء الوطن العربي، من الذين اشتاقوا أيضاً لملاقاة "طيّب القلب". هذا اللقاء الإعلامي يُعتبر الأول لـ"عبدالمجيد عبدالله"، بعد آخر مؤتمر صحافي له نظّمته شركة روتانا عام 2000 في مدينة جدة، إبان إطلاق ألبوم "أنت العزيز". وبهذا تثبت شركة روتانا من جديد أنها الرقم الصعب في مجالها، ومحطّ ثقة عند أعرق الفنانين وأكبرهم.

ومن المتوقع أن يتحدّث النجم عبد المجيد عبد الله خلال المؤتمر من القلب إلى القلب، بعد غياب أعوام، وأن يتطرّق إلى مواضيع عديدة، أهمّها المشاركات في الحفلات العربية، وأعماله ومشاريعه الفنيّة المقبلة.

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