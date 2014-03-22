الفريق البحثي لجهاز” فيروس سى ” يشارك في مؤتمر بالصين لاعتماد الجهاز

قال أحمد مؤنس، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بجامعة عين شمس، وأحد أعضاء الفريق البحثي المخترع لجهاز علاج التهاب الكبد الوبائي «فيروس سي»، السبت، إن الفريق البحثي سيشارك في مؤتمر علمي بالصين قريبًا، للحصول على الاعتماد العلمي للابتكار.

وأضاف “مؤنس” لوكالة الأناضول، السبت، أن «مشاركة الفريق البحثي بمؤتمر الصين، الذي تشارك فيه 140 دولة، بمثابة حصول على الاعتماد العلمي، خاصة أن المشاركة جاءت بعد قبول البحث المقدم بشأن هذا الاختراع».

وأشار”مؤنس” إلى أن المؤتمر منح الفريق”30 دقيقة لإلقاء محاضرة عن الابتكار وسط حضور أساتذة طب من جميع دول العالم، وأنه ستتم مناقشة للابتكار وبعدها تحدد لجنة المؤتمر المجلة العلمية التي سينشر بها للحصول على الاعتماد العلمي”

وتأتي مشاركة الفريق البحثي في مؤتمر الفيروسات والميكروبات في الصين، والذي سينعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو المقبل قبل أن يبدأ استخدامه في معالجة “فيروس سي” بدءاً من يوم 30 من الشهر ذاته بالمجان داخل مستشفيات المؤسسة العسكرية.