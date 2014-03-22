الفاتيكان : لجنة لـ”حماية الأطفال من التحرش” بمؤسسات الكنيسة

كشف الفاتيكان، السبت، عن تشكيل لجنة من الخبراء أنشأها، في ديسمبر الماضي، لحماية الأطفال في مؤسسات الكنيسة.

وأعلن الفاتيكان، في بيان، أسماء الأعضاء الثمانية الأول في هذه اللجنة، التي شككت في إنشائها الهيئات، التي تعنى بضحايا الكهنة المتحرشين جنسيًا بالأطفال.

ومن بين هؤلاء الخبراء، رئيس أساقفة بوسطن، المونسنيور شون باتريك أوملي، ورئيسة الوزراء البولندية السابقة، هانا سوشوكا، والإيرلندية، ماري كولينز، الضحية السابقة، واللاهوتي الأرجنتيني، أومبرتو ميجيل يانيز، المقرب من البابا.

ويقول الفاتيكان إن أعضاء آخرين من مناطق أخرى من العالم سينضمون إلى هؤلاء الأعضاء الثمانية.

وأوضح البيان أن «المهمة الأساسية لهؤلاء الأشخاص الثمانية هو إعداد النظام الداخلي للجنة، وتحديد صلاحياتها ومهماتها».