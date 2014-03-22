مؤتمر "حقوق الشعوب فى مياه الأنهار" بمشاركة دول حوض النيل نهاية مارس

تقيم المنظمة العربية للمحامين الشباب مؤتمرا علميا قانونيا تحت عنوان "الحقوق القانونية للشعوب فى مياه الأنهار المشتركة – النيل نموذجا"، بمشاركة وفود عربية وأفريقية فى الفترة من 27- 29 مارس 2014 بفندق سميراميس انتركونتننتال – القاهرة.

وأعلنت كل من موريتانيا، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وفلسطين، والأردن، ولبنان، والعراق، والكويت، والبحرين، والإمارات، ومصر، عن مشاركتهم بوفود فى المؤتمر إلى جانب مشاركة سفراء دول حوض النيل، وخبراء الرى والزراعة وعدد من المختصين بالشأن الأفريقى.

يتضمن المؤتمر ورش عمل وحلقات نقاش ومحاضرات حول الحماية القانونية للمياه العربية، ومياه النيل كنموذج للحقوق القانونية للشعوب فى مياه الأنهار المشتركة.

وصرح المحامى شاهين أبو الفتوح، منسق عام المؤتمر، أنه قد تم توجيه الدعوة للسفير الإثيوبى بالقاهرة، وباقى سفراء دول حوض النيل المعتمدين لدى القاهرة، لحضور افتتاح المؤتمر والمشاركة فى باقى الفعاليات، بهدف التعرف على وجهة النظر الإثيوبية وفتح حوار مباشر بين المشاركين والجانب الإثيوبى وصولاً إلى حلول تراعى مصالح كافة الأطراف وتحافظ على التعاون بين مصر وجميع الدول الإفريقية.