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محافظ القاهرة: إزالة عقار خلف "الدستورية" باستخدام "الديناميت"

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محافظ القاهرة: إزالة عقار خلف "الدستورية" باستخدام "الديناميت" محافظ القاهرة: إزالة عقار خلف "الدستورية" باستخدام "الديناميت"

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إنه شهد اليوم، السبت، قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بمساعدة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بوضع ديناميت أسفل الأعمدة الخرسانية لتفجير أحد العقارات المخالفة التى تم بناؤها على أراضى الدولة، والتابعة لشركة المعادى بوزارة الاستثمار.

وأضاف السعيد، فى تصريحات لـــ"اليوم السابع"، أن الأجهزة التنفيذية بأحياء دار السلام والمعادى مستمرة فى إزالة مخالفات البناء المتواجدة على أراضى الدولة خلف المحكمة الدستورية، وذلك باستخدام الأجهزة الثقيلة واللوادر والأدوات الحديثة للقضاء عليها بالكامل دون تمييز.

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