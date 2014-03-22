أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"فوق التلاتين وبراحتى".. هاشتاج جديد عن تأخر سن الزواج بمصر

Google+ Print
"فوق التلاتين وبراحتى".. هاشتاج جديد عن تأخر سن الزواج بمصر "فوق التلاتين وبراحتى".. هاشتاج جديد عن تأخر سن الزواج بمصر

دشن مجموعة من النشطاء والناشطات (هاشتاج) جديدا على شبكات التواصل الاجتماعى تحت اسم "فوق التلاتين وبراحتى"، يذكرون فيه مزايا أن تكون البنت أكبر من 30 عاماً ولم تتزوج بعد، وهى المزايا التى تناولها المستخدمون بشكل جاد وساخر معا، وفى ساعات معدودة انتشر الهاشتاج بشكل كبير جدا على تويتر.

الظاهرة الرئيسية التى دفعت المستخدمين إلى التفاعل مع الهاشتاج الجديد هى تأخر سن الزواج فى ، نظرا للظروف الاقتصادية التى يعانى منها الشباب وعدم قدرتهم على توفير مسكن مناسب أو تحمل مسئولية أسرة إلا فى وقت متأخر من العمر عادة، وهى الظاهرة التى يعانى منها الشباب والبنات على حد سواء، ما دفع عدد كبير لاستخدام الهاشتاج الجديد وتعديد مزاياه بالنسبة لهم وليس بالنسبة للبنات فقط، على الرغم من أن الهاشتاج بدأ فى أول الأمر كـ"هاشتاج" نسائى بحت.

وانتشرت بعض الموضوعات الجدالية عبر الهاشتاج الجديد والتى جذبت مجموعات مختلفة من المستخدمين للنقاش حولها، مثل هل تأخر سن الزواج قدر أم اختيار؟ وما تأثير ذلك على انتشار ظاهرة التحرش الجنسى بالمنظر الحالى؟ كما قام عدد من المستخدمين بسرد وقائع تجاربهم مع ظاهرة تأخر سن الزواج والخبرات المختلفة التى اكتسبوها من الموضوع أو أثرت عليهم سلبا نتيجة له.

وكتبت إحدى المستخدمات على الهاشتاج الجديد "أى نعم الهاشتاج مش لايق على مجتمعنا، بس أهم حاجة البنت أو الست متحسش إننا عايشين على عداد زمنى بشكل يقلقها"، فى حين كتبت أخرى: "إنك توصل لسن التلاتين فى مصر ومتبقاش شهيد أو معتقل أو مصاب أو عاطل أو مريض دى رفاهية أصلا!" وكتبت ثالثة: "بعد تجارب كتير الشباب خلوا الجواز مش من أولويات البنت لأنهم مبقوش حابينه"، وعلقت مستخدمة ساخرة: "وإن شاء الله حبقى (كوجر) أد الدنيا"، وهو المصطلح الأجنبى الذى يعنى المرأة الكبيرة فى السن التى مازالت محتفظة بجمالها وجاذبيتها، وعلق أحد المستخدمين على الهاشتاج قائلا: "حاسس إن الهاشتاج ده كمان دقيقتين حيقلب جواز صالونات!"

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع