المدعى العسكرى السابق لــ"90 دقيقة": القانون يمنع تجنيد الإناث

قال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى السابق، إنه على الرغم من أن الدستور لا يوجد به ما يمنع تجنيد الفتيات أسوة بالذكور إلا أن قانون التجنيد يمنع ذلك من باب الملائمة وعدم الاحتياج إليهم بالإضافة إلى أن "ضريبة الدم" أى التجنيد وأجب وليس فرض.

وأضاف "هاشم" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أن القوات المسلحة لديها ما يكفى من تجنيد الذكور وكثيراً ما تلجئ إلى إعفاء دفعات كبيرة من التجنيد تحت بند لم صيبه الدور، مشيراً إلى أنه فى حال احتياج القوات المسلحة إلى الإناث من الممكن تعديل قانون التجنيد.