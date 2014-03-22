أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المدعى العسكرى السابق لــ"90 دقيقة": القانون يمنع تجنيد الإناث

Google+ Print
المدعى العسكرى السابق لــ"90 دقيقة": القانون يمنع تجنيد الإناث المدعى العسكرى السابق لــ"90 دقيقة": القانون يمنع تجنيد الإناث

قال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى السابق، إنه على الرغم من أن الدستور لا يوجد به ما يمنع تجنيد الفتيات أسوة بالذكور إلا أن قانون التجنيد يمنع ذلك من باب الملائمة وعدم الاحتياج إليهم بالإضافة إلى أن "ضريبة الدم" أى التجنيد وأجب وليس فرض.

وأضاف "هاشم" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أن القوات المسلحة لديها ما يكفى من تجنيد الذكور وكثيراً ما تلجئ إلى إعفاء دفعات كبيرة من التجنيد تحت بند لم صيبه الدور، مشيراً إلى أنه فى حال احتياج القوات المسلحة إلى الإناث من الممكن تعديل قانون التجنيد.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365