نبيل فهمى يصل إلى الكويت للمشاركة فى أعمال القمة العربية

وصل إلى الكويت مساء اليوم السبت، وزير الخارجية نبيل فهمى، والوفد المرافق له، قادمين من بيروت، فى زيارة تستغرق عدة أيام.

ويشارك فهمى غدا الأحد فى الاجتماع التحضيرى لوزراء خارجية الدول العربية، واجتماع جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ25 الذى تستضيفه دولة الكويت يومى 25 و26 مارس.

ومن المتوقع أن يجرى فهمى مساء اليوم مباحثات مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تتناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل توطيدها فى كافة المجالات.

وكان فى استقبال الوفد المصرى بالمطار عبد الكريم سليمان سفير مصر لدى الكويت وأعضاء السفارة، وكان فهمى قد أكد خلال زيارته لبيروت على أن مصر ستطرح خلال القمة ضرورة احترام سيادة كل دولة عربية واحترام مؤسساتها وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة عربية.