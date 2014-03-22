أرملة أحد شهداء الجيش لـ"هنا العاصمة": الإخوان لا يمكن أن يكونوا بشراً

قالت السيدة نبيلة أرملة العميد ماجد صالح، الذى استشهد خلال هجوم القوات على بؤر إرهابية بالقليوبية، أن الشهيد كان وطنياً يفضل الواجب عن بيته وأولاده وأنه كان حريصاً على أداء واجبه وكان يقول قبل خروجه، إنه سعيد لأنه سيقوم بواجبه ويحمى الأبرياء وتمنت أن ينتقم الله ممن ارتكب الكارثة.

وقالت فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية سى بى سى، إن القوات المسلحة قامت معها بكل الواجب وتم نقلها إلى وحدة سكنية مؤقتة حتى يتم استلام الوحدة الجديدة، وقالت إنها خرجت من المنزل لأنهم أخبروها أنه مريض، مشيرة إلى أن القدر جعلها تخرج من المنزل قبل سقوطه وناشدت الجميع بالتخلص من الجماعة الإرهابية، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن ينتمى هؤلاء للبشر.

وتابعت "زوجى كان يتقدم الحملة الأمنية قبل العساكر لتفقد المكان..وتلقيت العزاء من أفواج من الناس لم أعرفهم".