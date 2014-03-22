العليا لإضراب الأطباء: تم توقيع النسخة النهائية لمقترح مشروع الكادر

قال الدكتور محمد فتوح، عضو لجنة التفاوض المُشَكَّلَة من النقابات الطبية، وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، إنه تم توقيع النسخة النهائية لمقترح مشروع قانون كادر المهن الطبية الذى تم التوافق عليه مع وزارة الصحة.

وأضاف فتوح فى تصريحاتٍ له اليوم، السبت، أنه رغم اعتذار ممثلى وزارة المالية عن الاجتماع الذى كان مُقَرَّرًا اليوم مع لجنة التفاوض، تم عقد اجتماع مع الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، وتم توقيع النسخة النهائية لمشروع القانون.

وأضاف أن وزير الصحة أمر برفع النسخة النهائية اليوم إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية لتدبير المبالغ المالية المطلوبة لتنفيذ القانون ووعد بالسعى للحصول على موافقة وزارة المالية ورئاسة الوزراء قبل نهاية الأسبوع الحالى.

وأشار إلى أن وزير الصحة عرض على لجنة التفاوض الخطاب المُرسَل من طرفه إلى رئاسة الوزراء مطالبًا فيه باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل نص الدستور برفع موازنة الصحة إلى 3% من الناتج القومى الإجمالى.

وأكد أن عدوى أمر بالتحقيق فى بعض الشكاوى التى قدمتها لجنة التفاوض إليه بخصوص التعسف الإدارى من بعض المديرين ضد بعض الأطباء والصيادلة المضربين فى عدد من المستشفيات والوحدات الصحية.