انتقادات دولية لانتهاكات حقوق العمال في قطر

أ ش أ - انتقد وفد من الاتحاد الدولي لنقابات العمال الظروف المعيشية للعمال المهاجرين الذين يعملون في مشاريع انشاء استادات كأس العالم في قطر.

وذكرت صحيفة "هافنجتون بوست" البريطانية أنه بعد زيارة قام بها الوفد لمعسكر العمال بالقرب من العاصمة القطرية الدوحة، أصدر الوفد تقريرا عنيفا سجل فيه انتهاكات حقوق الإنسان والعمال في البلد المضيف لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأضافت الصحيفة إنه بالاعتماد على البيانات التي حصل الوفد عليها من السفارتين الهندية والنيبالية ، تشير تقديرات الاتحاد الدولي إلى أن أكثر من 4 آلاف عامل قد يموتون قبل انطلاق بطولة كأس العالم عام 2022 إذا زاد عدد القوة العاملة كما هو متوقع.

وأكد الوفد أن العمال المهاجرين الفقراء يعيشون في ظروف بائسة، محملين أصحاب العمل - الذين يسيطرون على بطاقات الهوية الخاصة بهم وتأشيرات الخروج - المسئولية عن ذلك . وأشار التقرير إلى أن العمل في درجة حرارة مرتفعة جدا لستة أيام في الأسبوع سيؤدي الى ارتفاع كبير في عدد الوفيات وبشكل غير مسبوق.

ويأتي التقرير- حسب الصحيفة - بعد دعوة منظمة العفو الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لمواجهة اتهامات بوجود انتهاكات لحقوق الانسان تحيط بالعمال الذين يشاركون فى تنفيذ عمليات إنشاء استادات كأس العالم في قطر.