الوحدة يتعادل مع الجزيرة في مباراة شهدت 8 أهداف

تعادل الوحدة مع مضيفه الجزيرة، بعد أن كان متأخرا بثلاثة أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإماراتي، في لقاء انتهى بنتيجة 4-4.

وبات الجزيرة في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بينما يقبع الوحدة في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

سجل الجزيرة أول أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة عن طريق أحمد ربيع، ثم أضاف عبد العزيز برادة من ركلة جزاء الهدف الثاني في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 44 عزز أحمد ربيع تقدم فريقه بهدف ثالث.

وفي الدقيقة 58 يسجل الوحدة هدف تقليص الفارق عن طريق إسماعيل مطر، ثم يأتي الثاني في الدقيقة 63 عن طريق عيسى سانتو.

ونجح كايسيدو في تسجيل الهدف الرابع للجزيرة، في الدقيقة 69 لتصبح النتيجة 4-2.

ويقلص الوحدة الفارق مجددا عن طريق الأرجنتيني تاجليبو في الدقيقة 78، وفي الدقيقة الأولى من الوقت الضائع يتعادل الوحدة بهدف عيسى سانتو.