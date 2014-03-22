الدوري السعودي يعود بخمسة أهداف

شهد يوم السبت عودة الدوري السعودي بثلاثة مباريات حيث تعادل الرائد سلبيا مع التعاون وتعادل النهضة مع العروبة 2-2 وفاز الفيصلي على نجران بهدف نظيف.

وشهدت مباراة النهضة والعروبة تسجيل أربعة أهداف، أحرز هدفي النهضة جاسم الحمدان ومحمد الداهي في الدقيقتين 18 و71، بينما سجل للعروبة أحمد الدوسري مدافع المنافس بالخطأ في مرماه وفواز فلاتة في الدقيقتين 67 و93.

وفي مباراة الفيصلي، أحرز هدف المباراة الوحيد المهاجم نيكاسيو في الدقيقة 35.

وبتلك النتائج يقبع الرائد في المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة، والتعاون خامسا برصيد 33 نقطة، والنهضة في المركز الأخير برصيد 16 نقطة والعروبة في المركز الـ12 برصيد 25 نقطةز

بينما أصبح الفيصلي في المركز السابع برصيد 28 نقطة ونجران في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.