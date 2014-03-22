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خلفان : نمهل الدوحة فرصة العودة لصوابها حتى بعد عيد الفطر

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خلفان : نمهل الدوحة فرصة العودة لصوابها حتى بعد عيد الفطر خلفان : نمهل الدوحة فرصة العودة لصوابها حتى بعد عيد الفطر

ضاحي خلفان

طالب نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، بأن تُعطى الدوحة مهلة الى ما بعد عيد الفطر، قائلاً إنها “إما تنضم الى سربنا أو أن تفارقنا مع السلامة”.

وقال “خلفان” ، إنه كان قد حذر من أن الهدف اﻻستراتيجي للاخوان المسلمين هو خلق شرخ كبير وتصدع في جدار التضامن الخليجي مضيفاً: “سقطوا في فهل ينجحون هنا؟”

وأشار خلفان في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، الى أن رئيس الوزراء ، ووزير الخارجية السابق في دولة قطر، الشيخ حمد بن جاسم، بريء مما يتهمه به معظم العرب، مضيفاً: “ليس لي مصلحة في تلميع صورته، لكن هذا الواقع الذي عرفته”.

وفي تغريدة أخرى، قال: “أكد لي مصدر مطلع أن حمد بن جاسم ﻻ دخل له في التغريد خارج السرب الخليجي، وأن ذلك خلافاً لقناعته الشخصية.”

وأضاف ، أنه ذات مرة لمّح حمد بن جاسم في لقاء تلفزيوني الى ما معناه أنه ينفذ أوامر عليا.

واعتبر “خلفان” ، أن كلامه حول بن جاسم يزعج كثيرين في العالم العربي، لكنه قال إنها “حقيقة عرفتها ومقتنع فيها وتمثل رأي شخصي”.

يشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من المعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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