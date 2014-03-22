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محافظ الإسماعيلية يفتتح معرضًا لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع

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محافظ الإسماعيلية يفتتح معرضًا لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع محافظ الإسماعيلية يفتتح معرضًا لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص -محافظ الإسماعيلية- يرافقه المهندس عبد المحسن عبد الصادق -رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، التابعة للإنتاج الحربى- وبحضور محمد رمضان -رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية- والمهندس محمد الصافي -رئيس حى ثالث الإسماعيلية- قاموا بافتتاح معرض الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، والأثاث، ومستلزمات المنزل، والذى أقيم بمركز شباب الشيخ زايد، بحى ثالث الإسماعيلية.

ويستمر المعرض لمدة شهر، خلال الفترة من 22 مارس، وحتى 22 أبريل القادم.

ومن جهته أشاد محافظ الإسماعيلية، بما شهده من المعروضات والمنتجات المطروحة للبيع بالمعرض، وأكد على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تخفيف العبء، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنيين.

حضر الافتتاح عدد كبير من القيادات التنفيذية، وممثلى البنوك، وكافة الجهات المهنية المشاركة فى المعرض.

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